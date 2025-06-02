ترامب يحمّل بايدن مسؤولية هجوم كولورادو ويؤكد: "لن نتسامح"

وكالات

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجوم المسلح الذي وقع أمس في مدينة بولدر بولاية كولورادو، واصفًا إياه بـ"الهجوم المروّع"، ومؤكدًا أن إدارته "لن تتسامح" مع مثل هذه الأعمال.



وفي تصريحات له عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، اتهم الرئيس ترامب إدارة الرئيس السابق جو بايدن بالمسؤولية غير المباشرة عن الحادث، مشيرًا إلى أن منفذ الهجوم "دخل البلاد بفضل سياسة بايدن لفتح الحدود، التي ألحقت أضرارًا جسيمة بأمن الولايات المتحدة"، حسب قوله.



وشدّد ترامب على أن بلاده ستلاحق أعمال الإرهاب "قضائيًا بأقصى ما يسمح به القانون"، داعيًا إلى ترحيل منفذ الهجوم على الفور.



وأضاف أن "هجوم كولورادو يسلّط الضوء مجددًا على أهمية حماية الحدود الأمريكية، وترحيل المتطرفين غير الشرعيين والمناهضين لأمريكا".

وفي هذا السياق، أعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (FBI)، في وقت سابق من يوم الأحد، أن الوكالة تجري تحقيقًا في "هجوم إرهابي مستهدف" وقع في مدينة بولدر بولاية كولورادو، وذلك على خلفية تقارير تفيد بوقوع اعتداء قرب مظاهرة مؤيدة لإسرائيل في المدينة.



وكشفت السلطات الأمريكية عن معلومات تتعلق بالمشتبه به في الهجوم الذي وقع في منطقة "بيرل ستريت" الشهيرة بمدينة بولدر، وأسفر عن إصابة ستة أشخاص.



وبحسب ما أعلنته الجهات الرسمية، فإن المشتبه به يحمل الجنسية المصرية، ويدعى محمد صبري سليمان، ويبلغ من العمر 45 عامًا، مشيرًة إلى أن المشتبه به دخل الولايات المتحدة قبل عامين، إلا أن صلاحية تأشيرته قد انتهت، ويُقيم حاليًا بشكل غير قانوني داخل البلاد.