سول - (د ب أ)

يتوجه الناخبون في كوريا الجنوبية غدا الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد، خلفًا للرئيس يون سوك يول، الذي أثار إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية أزمة سياسية عميقة في البلاد.

ويتصدر لي جاي ميونج، زعيم المعارضة اليسارية، نتائج استطلاعات الرأي بفارق كبير، فيما يحل المرشح المحافظ كيم مون سو في المركز الثاني.

وتشهد الساحة السياسية في كوريا الجنوبية انقسامًا حادًا، ويقدم المرشحان رؤيتين متباينتين لمستقبل البلاد، التي يبلغ عدد الناخبين المؤهلين فيها نحو 44 مليون شخص.

ويُتوقع أن تؤثر نتيجة الانتخابات بشكل كبير على العلاقات الخارجية لكوريا الجنوبية، التي تُعد من كبرى الدول الصناعية، مع كل من الصين والولايات المتحدة وأوروبا.

وكان الرئيس المنتهية ولايته يون قد أعلن الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي عقب خلاف على الموازنة، مبررًا قراره باتهامات لم يقدم أدلة عليها بأن المعارضة اليسارية مخترَقة من "قوى شيوعية ومعادية للدولة".

وتم عزله من منصبه في أبريل/نيسان الماضي، ويواجه الآن محاكمة بتهمة الخيانة العظمى.

ورغم أن البرلمان ألغى الأحكام العرفية بعد ساعات قليلة، إلا أن عزل يون خلف فراغًا في السلطة استمر لأشهر.

وحذر بعض المراقبين السياسيين من أن الديمقراطية في كوريا الجنوبية كانت مهددة بشكل وجودي، كما أن النمو الاقتصادي تباطأ خلال فترة الأزمة.

ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي (9 مساء اليوم الاثنين بتوقيت جرينتش) وتُغلق عند الساعة الثامنة مساءً (10 بتوقيت جرينتش).

ومن المتوقع صدور التوقعات الأولية بعد وقت قصير من الإغلاق، وقد يتضح الفائز في الليلة ذاتها.