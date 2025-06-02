واشنطن تقدم اقتراحاً جديداً لطهران بشأن تخصيب اليورانيوم

وكالات



نقلت صحيفة "أكسيوس" الأمريكية، عن مصدرين مطلعين أن الإدارة الأمريكية قدمت مؤخرًا اقتراحًا جديدًا لإيران، يسمح لها بتخصيب اليورانيوم بمستوى منخفض على أراضيها، ضمن إطار زمني يتم تحديده لاحقًا خلال المفاوضات.



ووفقًا للمصدرين، يهدف الاقتراح الأمريكي إلى توفير مسار أكثر وضوحًا للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع طهران، مع وضع قيود صارمة على الأنشطة النووية الإيرانية، وينص على أنه لا يُسمح لإيران ببناء منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم، كما يُطلب منها تفكيك البنية التحتية الحيوية المرتبطة بتحويل ومعالجة اليورانيوم.



ويشمل الاقتراح كذلك وقف الأبحاث وتطوير أجهزة الطرد المركزي الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم بإشراف دولي، ما يُعد تحولًا في نهج إدارة الملف النووي الإيراني.



وتشمل البنود المقترحة في الاتفاق، وفق "أكسيوس"، تقليص نسبة التخصيب إلى حدود 3% بشكل مؤقت، على أن تُحدد مدته خلال المفاوضات الجارية، فضلاً عن تعطيل منشآت التخصيب الإيرانية تحت الأرض لفترة يتم التوافق عليها، وتقييد أنشطة التخصيب في المنشآت فوق الأرض بشكل مؤقت.