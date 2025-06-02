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"من المسافة صفر".. القسام: نخوض اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال

09:34 م الإثنين 02 يونيو 2025

اشتباكات ضارية بين القسام وجنود الاحتلال

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وكالات

أعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة (حماس)، أن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال شرق مخيم جباليا شمالي القطاع، ويوقعون جنود العدو قتلى وجرحى من المسافة صفر، مشيرًة إلى أن الاشتباكات ما زالت مستمرة.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن عربة عسكرية من نوع "هامر" تعرّضت لهجوم بصاروخ مضاد للدروع في شمال قطاع غزة، وتحديدًا في منطقة جباليا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وأشارت التقارير إلى أن ثلاث مروحيات عسكرية شاركت في مهمة الإجلاء، لكنها لم تنجح بسبب كثافة النيران في المنطقة، فيما قامت المروحيات بإطلاق نيران كثيفة لتوفير غطاء للقوات.

وأوضحت المصادر أن الجنود القتلى ينتمون إلى اللواء التاسع في الجيش الإسرائيلي، بينما تستمر المواجهات العنيفة في محيط جباليا.

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