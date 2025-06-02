أردوغان: مفاوضات إسطنبول بين روسيا وأكرانيا رغم التصعيد "نجاح بحد ذاته"

(د ب أ)

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انعقاد المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول رغم التصعيد العسكري الأخير "نجاحا مهما في حد ذاته".

وأعرب أردوغان، في خطاب متلفز عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي في أنقرة، اليوم الاثنين، عن أمله في الجمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإسطنبول أو أنقرة، وضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اللقاء، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

كما عبر عن رغبته في تحويل إسطنبول إلى مركز للسلام، وأضاف أنه رغم حادثة الأمس (الهجوم الأوكراني على مطارات عسكرية روسية)، فإن انعقاد المفاوضات "يُعد بحد ذاته نجاحا مهما".

وفي وقت سابق الاثنين، استضافت إسطنبول جولة جديدة من المحادثات الروسية الأوكرانية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 2022.

وأعلن فلاديمير ميدينسكي كبير المفاوضين الروس بعد انتهاء محادثات السلام الروسية الأوكرانية التي استغرقت قرابة ساعة في اسطنبول اليوم الاثنين، إن روسيا سلمت أوكرانيا، عبر وساطة تركية، مذكرة من جزئين تتضمن مقترحات بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، كما أشار إلى الاتفاق على تبادل جثامين ستة آلاف قتيل من الجانبين.

وكانت الجولة السابقة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في 16 مايو الماضي، في إسطنبول قد انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفي أسير بين البلدين.

كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس الأحد أوكرانيا شنت هجمات بالمسيرات على قواعد جوية عسكرية في مناطق مورمانسك، وإركوتسك، وإيفانوفو، وريازان وأمور الروسية، ما أدى إلى اشتعال النيران في بعض الطائرات.

وفيما يتعلق بسوريا، قال إن تحقيق سوريا للاستقرار والسلام، سيعود بالفائدة على جميع جيرانها ودول المنطقة.

وأعرب عن ترحيبه البالغ بقرار الدول الأوروبية رفع العقوبات عن سوريا عقب تصريحات ترامب التي شكلت نقطة تحول في الملف السوري.

وأعلن أردوغان أن الخطوط الجوية السورية ستبدأ قريبا رحلاتها إلى تركيا، كما ستنظم شركة "أناضولو جيت" التركية رحلات منتظمة إلى سوريا.