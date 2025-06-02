الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء واسعة إلى سكان محافظة خان يونس

وكالات



أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيراً شديد اللهجة وأوامر إخلاء عاجلة لسكان البلوكات 47، 106، 108، و109 في محافظة خان يونس، مطالباً السكان بالتوجه غرباً نحو منطقة المواصي.



وجاء في بيان الجيش: "إلى جميع المتواجدين في البلوكات المذكورة في خان يونس، جيش الدفاع الإسرائيلي سيعمل بقوة شديدة في مناطق وجودكم"، مضيفاً: "من أجل سلامتكم، اخلوا فوراً غرباً إلى المواصي، ونؤكد أن مستشفى الأمل مستثنى من أمر الإخلاء".







وقد تصاعدت أوامر الإخلاء الإسرائيلية بشكل ملحوظ، ما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من السكان، وسط تحذيرات دولية متزايدة، وأكدت منظمة الصحة العالمية أن العمليات البرية الإسرائيلية وأوامر الإخلاء الأخيرة دفعت النظام الصحي في غزة إلى ما هو أبعد من "نقطة الانهيار".



في السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي استمرار عملياته الميدانية في مناطق مختلفة من قطاع غزة ضمن ما يُعرف بعملية "عربات جدعون"، بالتنسيق مع جهازي الاستخبارات والأمن العام.