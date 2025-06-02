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حماس: الاحتلال يواصل تدمير القطاع الصحي وسط معارك عنيفة في غزة

08:53 م الإثنين 02 يونيو 2025

مجمع الشفاء الطبي في غزة

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وكالات
قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن عناصرها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي من مسافة قريبة في المنطقة الشرقية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وأوضحت الحركة، في بيان صحفي، أن مقاتليها تمكنوا من إيقاع عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن المواجهات ما تزال مستمرة حتى اللحظة.
واتهمت حماس الحكومة الإسرائيلية بمواصلة "الانتهاكات الوحشية" للقوانين والمواثيق الدولية، بدعم سياسي وعسكري من الولايات المتحدة.
واعتبرت الحركة أن قصف مركز "نورة الكعبي" لغسيل الكلى شمال القطاع، يمثل "جريمة ممنهجة" ضد القطاع الطبي، مشيرة إلى أن الاحتلال يستهدف المرافق الصحية والمستشفيات بشكل متواصل.
وأكدت أن عشرات الآلاف من المرضى، بينهم نساء وأطفال ومسنون، باتوا من دون رعاية طبية أو مراكز متخصصة لمعالجة الأمراض المزمنة، ما يُفاقم الكارثة الإنسانية في غزة.

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