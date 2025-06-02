وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن عربة عسكرية من طراز "هامر" تعرضت للاستهداف بصاروخ مضاد للدروع في شمالي قطاع غزة، وتحديدًا في منطقة جباليا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة اثنين آخرين.

ووصفت المصادر الإسرائيلية الحادث بـ"الأمني الصعب"، مشيرة إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في موقع العملية، وسط محاولات متكررة لإجلاء الجنود القتلى والمصابين.

وأضافت التقارير أن ثلاث مروحيات عسكرية شاركت في محاولة الإجلاء، إلا أن العملية فشلت بسبب كثافة النيران في المنطقة، فيما واصلت المروحيات إطلاق نيران كثيفة لتأمين القوات.

كما ذكرت المصادر أن القتلى من عناصر اللواء التاسع في الجيش الإسرائيلي، في وقت يتواصل فيه القتال العنيف في محيط جباليا.