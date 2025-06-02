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لجنة الإنقاذ الدولية: خطة المساعدات الجديدة لغزة غير فعالة

07:38 م الإثنين 02 يونيو 2025

غزة

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وكالات

حذر المدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية، ديفيد ميليباند، من أن خطة المساعدات الإنسانية الجديدة الموجهة إلى قطاع غزة "خطيرة" وغير فعالة، مؤكدًا أن المنطقة تعيش حالة حرب تتطلب تدخلًا إنسانيًا دقيقًا ومدروسًا.

وأوضح ميليباند أن وقف إطلاق النار في غزة، إلى جانب الإفراج عن الأسرى، يعدان أمرين حاسمين لاستقرار المنطقة بأكملها، مشددا على أن استمرار العمل الإنساني على الأرض هو "أهم ما يمكن القيام به في الوقت الراهن".

وأضاف أن الوضع الإنساني في القطاع "رهيب للغاية"، ويستلزم تدفقًا كبيرًا ومستمرًا للمساعدات، داعيًا إلى فتح جميع المعابر الحدودية وإنهاء الحصار المفروض على غزة.

وحذر ميليباند من أن ما يجري في غزة يبرز خطورة الإفلات من العقاب، معتبرًا أن المساءلة أمر أساسي في مثل هذه الأزمات.

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