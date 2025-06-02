أردوغان: نأمل عقد لقاء بين بوتين وزيلنسكي بحضور الرئيس ترامب

وكالات



أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، أن تركيا تعتزم اتخاذ خطوات لترتيب لقاء يجمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بهدف إجراء محادثات إما في العاصمة أنقرة أو في مدينة إسطنبول.



وفي تصريح أدلى به عقب اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، قال أردوغان: "أتمنى أن يتم لقاء بوتين وزيلينسكي في إسطنبول أو أنقرة، كما أود دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور هذا الاجتماع... سنتحرك لتنظيم هذا اللقاء عقب الجولة الأخيرة من المحادثات"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".



ويأتي هذا الإعلان عقب اختتام المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني، التي جرت بوساطة تركية في إسطنبول في وقت سابق من يوم الاثنين.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كيسيلي، إن الاجتماع "انتهى، لكنه لم يُختتم بشكل سلبي"، وبحسب وكالة "فرانس برس"، فقد استمرت هذه المحادثات لأكثر من ساعة بقليل.