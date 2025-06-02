وكالات



كشفت وكالة "رويترز" نقلاً عن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، أن واشنطن وافقت على خطة سورية جديدة تقضي بدمج مقاتلين متشددين سابقين ضمن صفوف الجيش السوري.

وبحسب ما نقلته الوكالة، فقد أكد مسؤولون عسكريون سوريون أن الخطة تشمل انضمام نحو 3500 مقاتل أجنبي، أغلبهم من أقلية الإيغور المسلمة، إلى وحدة عسكرية حديثة التشكيل.

في السياق ذاته، أعلن مسؤول سياسي في "الحزب الإسلامي التركستاني" في سوريا للوكالة نفسها، أن الحزب تم حله رسميًا، وأن عناصره انضموا إلى صفوف الجيش السوري، مشيرًا إلى أنهم باتوا يعملون الآن تحت إشراف وزارة الدفاع السورية، ويلتزمون بالسياسات الوطنية.