انتخاب أنالينا بيربوك رئيسة للجمعية العامة للأمم المتحدة

(د ب أ)

تم انتخاب وزيرة خارجية ألمانيا السابقة أنالينا بيربوك رئيسة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

قد حصلت بيربوك، البالغة من العمر 44 عامًا، على 167 صوتًا مؤيدًا في نيويورك.

وخاضت بيربوك الانتخابات دون منافس على هذا المنصب الرفيع الذي يتم شغله لمدة لعام واحد، والذي يُعد منصبًا ذا طابع بروتوكولي في المقام الأول، ولا ينبغي الخلط بينه وبين منصب الأمين العام للأمم المتحدة الذي يشغله أنطونيو جوتيريش.

ورغم أن التصويت في الجلسة العامة أمام الدول الأعضاء الـ193 كان يُعتبر إجراءً شكليًا، فقد جرى اقتراع سري، تردد أن روسيا هي من طالبت به.

ومن المقرر أن يتم تنصيب بيربوك في 9 سبتمبر المقبل، قبل وقت قصير من انعقاد الاجتماع السنوي للجمعية العامة.