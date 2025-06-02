(أ ب)

صرح مسؤولون أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا خلال محادثات السلام على تبادل جثامين 6 آلاف جندي لقوا حتفهم خلال أعمال القتال.

كانت وسائل الإعلام الرسمية في روسيا أعلنت اليوم الاثنين، انتهاء الجولة الأخيرة من محادثات السلام المباشرة بين روسيا وأوكرانيا بعد بدايتها بساعة واحدة فقط في اسطنبول.

من جانبه قال الرئيس الأوكراني في تصريحات له من فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، إنه يجري الإعداد لتنفيذ عملية جديدة لتبادل أسرى الحرب.

وجاءت هذه الجولة الثانية من المفاوضات خلال نحو أسبوعين في اسطنبول بعد سلسلة من الهجمات المفاجئة مطلع الأسبوع، وسط توقعات ضئيلة بإحراز تقدم ملموس في إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يزيد على ثلاثة أعوام.