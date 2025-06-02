إعلان

وفد التفاوض الأوكراني: زيلينسكي مستعد للقاء بوتين غدا

06:14 م الإثنين 02 يونيو 2025

استمرار المفاوضات الروسية الأوكرانية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال وفد التفاوض الأوكراني، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مستعد للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدًا الثلاثاء "لو وافق بوتين على ذلك".

وذكر وفد التفاوض الأوكراني، أن روسيا ترفض وقف إطلاق النار غير المشروط، مشيرًا إلى أن الحرب مستمرة وأوكرانيا تستهدف الأهداف العسكرية المشروعة في روسيا.

وأكد أنه يجب تعزيز قدرات أوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا بالتزامن مع استمرار المفاوضات، معتبرًا أن الإنجاز الحقيقي في مفاوضات اليوم مع الجانب الروسي يتمثل في الاتفاق على القضايا الإنسانية المرتبطة بعودة الأسرى.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، إن الوفد الأوكراني طالب في المفاوضات المباشرة مع نظيره الروسي بوقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار على الأقل لـ30 يومًا، كما طالب بإطلاق سراح جميع السجناء وإعادة الأطفال المختطفين والبدء بالأسرى الذين يعانون إصابات بالغة.

وذكر عمروف، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أنه إذا كانت روسيا جادة في المفاوضات فعليها الإفراج عن نصف الأطفال في القائمة التي سلمتها أوكرانيا لإثبات حسن النية، مشيرًا أنه يجب أن يتم التحضير للتفاوض على مستوى القادة فهناك ملفات لا يمكن مناقشتها في غيابهم.

وأوضح وزير الدفاع الأوكراني، أن كييف تبادلت وثائق السلام مع الجانب الروسي وستراجع المقترح الروسي، لافتًا إلى أن روسيا ترفض وقف إطلاق النار غير المشروط، مشيرًا إلى أن كييف اقترحت عقد اجتماع بين 20 و30 يونيو الجاري لإحراز تقدم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وفد التفاوض الأوكراني روسيا أوكرانيا بوتين فولوديمير زيلينسكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الطريق إلى البرلمان| الجلاد: على مسؤوليتي.. تغيير 60 % من أعضاء "مستقبل وطن" بالبرلمان المقبل
بعد قفزة مفاجئة.. سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية