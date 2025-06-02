وفد التفاوض الأوكراني: زيلينسكي مستعد للقاء بوتين غدا

وكالات

قال وفد التفاوض الأوكراني، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مستعد للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدًا الثلاثاء "لو وافق بوتين على ذلك".

وذكر وفد التفاوض الأوكراني، أن روسيا ترفض وقف إطلاق النار غير المشروط، مشيرًا إلى أن الحرب مستمرة وأوكرانيا تستهدف الأهداف العسكرية المشروعة في روسيا.

وأكد أنه يجب تعزيز قدرات أوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا بالتزامن مع استمرار المفاوضات، معتبرًا أن الإنجاز الحقيقي في مفاوضات اليوم مع الجانب الروسي يتمثل في الاتفاق على القضايا الإنسانية المرتبطة بعودة الأسرى.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، إن الوفد الأوكراني طالب في المفاوضات المباشرة مع نظيره الروسي بوقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار على الأقل لـ30 يومًا، كما طالب بإطلاق سراح جميع السجناء وإعادة الأطفال المختطفين والبدء بالأسرى الذين يعانون إصابات بالغة.

وذكر عمروف، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أنه إذا كانت روسيا جادة في المفاوضات فعليها الإفراج عن نصف الأطفال في القائمة التي سلمتها أوكرانيا لإثبات حسن النية، مشيرًا أنه يجب أن يتم التحضير للتفاوض على مستوى القادة فهناك ملفات لا يمكن مناقشتها في غيابهم.

وأوضح وزير الدفاع الأوكراني، أن كييف تبادلت وثائق السلام مع الجانب الروسي وستراجع المقترح الروسي، لافتًا إلى أن روسيا ترفض وقف إطلاق النار غير المشروط، مشيرًا إلى أن كييف اقترحت عقد اجتماع بين 20 و30 يونيو الجاري لإحراز تقدم.