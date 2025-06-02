وكالات



قال السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي، إن جهود مؤسسة غزة الإنسانية أسفرت عن توزيع أكثر من 5 ملايين وجبة دون وقوع حوادث، مشيرًا حسب قوله إلا أن حركة حماس هي التي تواصل ترهيب طالبي المساعدات الغذائية.



وأضاف السفير الأمريكي في إسرائيل في تصريحات إعلامية، أن التقارير المتهورة التي تنشرها بعض وسائل الإعلام الأمريكية ترسخ مناخ معاداة السامية، لافتًا إلى أن تقارير بعض وسائل الإعلام الأمريكية ساهمت في هجومي واشنطن وكولورادو.



هجوم في ممر للمشاة حيث كان متظاهرون قد تجمعوا للمطالبة بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.



ومن الجدير بالذكر أن السلطات الأمريكية قد أعلنت فجر اليوم الإثنين، عن تفاصيل تتعلق بهجوم وقع بالقرب من مظاهرة مؤيدة لإسرائيل في منطقة بيرل ستريت الشهيرة بمدينة بولدر بالولايات المتحدة، وأسفر عن إصابة ستة أشخاص.

وأوضحت السلطات أن المهاجم يحمل الجنسية المصرية، ويدعى محمد صبري سليمان، ويبلغ من العمر 45 عامًا، مشيرًة إلى أن المشتبه به دخل الأراضي الأمريكية قبل عامين، وأن صلاحية تأشيرته قد انتهت، مما يجعله مقيماً بصورة غير قانونية.