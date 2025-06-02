(د ب أ)

قضت محكمة في برلين اليوم الاثنين بأن تحرك الحكومة الألمانية لمنع دخول طالبي اللجوء عند الحدود هو غير قانوني.

وقالت المحكمة الإدارية في العاصمة الألمانية في حيثيات قرارها المستعجل إنه لا يجوز صدّ هؤلاء الأشخاص دون تنفيذ ما يُعرف بإجراء دبلن.

ويتعلق القرار تحديدا بثلاثة مواطنين صوماليين أعادتهم السلطات الألمانية في التاسع من مايو الماضي من مدينة فرانكفورت (الواقعة على نهر أودر) أقصى شرق ألمانيا إلى بولندا، وذلك ستنادًا إلى قواعد اللجوء الجديدة.

يذكر أن مدينة فرانكفورت آن دير أودر تختلف عن مدينة فرانكفورت آم ماين (الواقعة على نهر الماين) في غرب البلاد والتي تعتبر العاصمة المالية لألمانيا.