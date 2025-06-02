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أوكرانيا وروسيا تنهيان أحدث جولة من محادثات السلام المباشرة في اسطنبول

05:20 م الإثنين 02 يونيو 2025

أوكرانيا وروسيا

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(أ ب)

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في روسيا والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين، انتهاء الجولة الأخيرة من محادثات السلام المباشرة بين روسيا وأوكرانيا بعد بدايتها بساعة واحدة فقط في اسطنبول.

وقال زيلينسكي في تصريحات له من فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، إنه يجري الاعداد لتنفيذ عملية جديدة لتبادل أسرى الحرب.

وجاءت هذه الجولة الثانية من المفاوضات خلال نحو أسبوعين في اسطنبول بعد سلسلة من الهجمات المفاجئة مطلع الأسبوع، وسط توقعات ضئيلة بإحراز تقدم ملموس في إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يزيد على ثلاثة أعوام.

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