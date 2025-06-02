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زيلينسكي يعلن التحضير لعملية تبادل أسرى جديدة مع روسيا

05:10 م الإثنين 02 يونيو 2025

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير، أن أوكرانيا وروسيا تُعدّان لعملية تبادل جديدة لأسرى الحرب، وذلك عقب انتهاء الجولة الثانية من المحادثات المباشرة بين موسكو وكييف في إسطنبول.

وقال زيلينسكي، خلال تواجده في العاصمة الليتوانية فيلنيوس اليوم الاثنين، إن مفاوضات إسطنبول انتهت وتنتظر بلاده ما ستسفر عنه بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار، مؤكدًا أن أوكرانيا تريد وقف الحرب الروسية وتحقيق السلام الشامل والمستدام.

وتابع: "إذا لم تحضر روسيا مفاوضات إسطنبول فيجب الضغط وفرض عقوبات جديدة لإجبارها على التفاوض"، مضيفًا "يجب ألا نقدم مكافآت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا انتهت الحرب من خلال المفاوضات".

وعلق الرئيس الأوكراني على الهجوم المباغت الذي شنته القوات الأوكرانية على المطارات العسكرية الروسية أمس الأحد، قائلًا: "عملية شبكة العنكبوت أضعفت الجيش الروسي".

والتقت الوفود من روسيا وأوكرانيا في تركيا، اليوم الإثنين، في الجولة الثانية من محادثات السلام المباشرة خلال أكثر من أسبوعين، رغم تراجع التوقعات بتحقيق أي تقدم بشأن إنهاء الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات بعد سلسلة من الهجمات الضخمة مطلع الأسبوع.

وقال مسؤولون إن وزير الدفاع رستم عمروف ترأس الوفد الأوكراني. وترأس فلاديمير ميدينسكي، وهو أحد مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الوفد الروسي، بحسب وسائل إعلام روسية.

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