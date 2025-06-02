فيدان: المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا تحدد مصير الأمن العالمي

وكالات

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، إن بلاده ستواصل مناقشة وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وآفاق السلام وأيضًا تبادل الأسرى بين الجانبين.

وأضاف فيدان، في مستهل اجتماع عُقِد في أسطنبول التي تستضيف الجولة الثانية من المحادثات المباشرة بين موسكو وكييف، "آمل أن نحرز نتائج ملموسة في مفاوضات اليوم بين روسيا وأوكرانيا".

وأكد وزير الخارجية التركي، أن أنقرة تريد تحقيق السلام الدائم بين روسيا وأوكرانيا، مضيفًا "المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا هنا في تركيا ستحدد مصير الأمن العالمي ونأمل الوصول إلى نتائج تقربنا للسلام".

التقت الوفود من روسيا وأوكرانيا في تركيا اليوم الإثنين، في الجولة الثانية من محادثات السلام المباشرة خلال أكثر من أسبوعين، رغم تراجع التوقعات بتحقيق أي تقدم بشأن إنهاء الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات بعد سلسلة من الهجمات الضخمة مطلع الأسبوع.

وقال مسؤولون إن وزير الدفاع رستم عمروف ترأس الوفد الأوكراني. وترأس فلاديمير ميدينسكي، وهو أحد مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الوفد الروسي، بحسب وسائل إعلام روسية.

وترأس وزير الخارجية التركي هاكان فيدان المحادثات في قصر سيراجان بإسطنبول وألقى الكلمة الافتتاحية.

وتشير أحدث التصريحات من جانب مسؤولين بارزين في البلدين إلى أنهما ما زالا مختلفين بشأن الشروط الرئيسية لوقف الحرب.