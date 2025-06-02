وكالات



أصدر المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقب انتهاء أعمال دورته الـ164 التي انعقدت في الكويت اليوم الاثنين، بيانًا ختاميًا.



وأدان البيان الختامي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في سياق جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

كما أدان المجلس الوزاري في بيانه الختامي إعلان الاحتلال الإسرائيلي إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مدينًا مصادقة الاحتلال على فصل 13 حيًا استيطانيًا بالضفة الغربية وبناء وحدات استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها مجددًا دعمه لجهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين.



وأكد البيان الختامي، ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مدينًا استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.



كما تطرق المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى قضايا إقليمية أخرى، مؤكدًا دعمه السيادة الإماراتية على جزرها الثلاث، مدينًا المناورات العسكرية الإيرانية على هذه الجزر.