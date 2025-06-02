كييف تعلن إسقاط 52 من أصل 80 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

كييف- (د ب أ)

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 52 من أصل 80 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 4 صواريخ من طراز إسكندر و80 طائرة مسيرة من طراز شاهد، وطرازات أخرى خداعية تم إطلاقها من مناطق كورسك، وأوريل، وبريانسك، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إن الأهداف الرئيسية للهجوم الجوي كانت مناطق خاركيف، وتشرنيجوف، ودونيتسك، وخيرسون.

وأضاف البيان أنه بحلول الساعة 8:30 صباح اليوم الاثنين، أسقطت وحدات الدفاع الجوي 52 طائرة مسيرة في شرق وجنوب وشمال أوكرانيا.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية، 162 طائرة مسيرة أوكرانية، كانت في طريقها نحو أهداف مدنية، فوق عدة مقاطعات روسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان نقلته وكالة سبوتنيك، اليوم الاثنين "في الفترة من الساعة 20:10 بتوقيت موسكو يوم 1 يونيو الجاري، وحتى الساعة 02:00 يوم 2 يونيو الجاري، اعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة 162 طائرة مسيرة أوكرانية".

وقال البيان إن "57 طائرة مسيرة، تم إسقاطها فوق أراضي مقاطعة كورسك، و31 فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و27 فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، و16 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و11 فوق أراضي مقاطعة بريانسك".

وأضاف البيان أنه تم إسقاط "11 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة ريازان، و6 فوق أراضي مقاطعة أوريول، وطائرتان مسيرتين فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة تامبوف".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.