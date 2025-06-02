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انطلاق جولة جديدة من المحادثات الروسية الأوكرانية في تركيا

03:24 م الإثنين 02 يونيو 2025

روسيا وأوكرانيا

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إسطنبول- (أ ب)

التقت الوفود من روسيا وأوكرانيا في تركيا اليوم الإثنين، في الجولة الثانية من محادثات السلام المباشرة خلال أكثر من أسبوعين، رغم تراجع التوقعات بتحقيق أي تقدم بشأن إنهاء الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات بعد سلسلة من الهجمات الضخمة مطلع الأسبوع.

وقال مسؤولون إن وزير الدفاع رستم عمروف ترأس الوفد الأوكراني. وترأس فلاديمير ميدينسكي، وهو أحد مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الوفد الروسي، بحسب وسائل إعلام روسية.

وترأس وزير الخارجية التركي هاكان فيدان المحادثات في قصر سيراجان بإسطنبول وألقى الكلمة الافتتاحية.

وتشير أحدث التصريحات من جانب مسؤولين بارزين في البلدين إلى أنهما ما زالا مختلفين بشأن الشروط الرئيسية لوقف الحرب.

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المحادثات الروسية الأوكرانية تركيا إسطنبول
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