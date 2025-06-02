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إيران تطالب أمريكا بـ"ضمانات" بشأن رفع العقوبات

03:17 م الإثنين 02 يونيو 2025

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي

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وكالات

طالبت إيران، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة بتقديم "ضمانات" بشأن رفع العقوبات المفروضة عليها، وذلك عقب الاقتراح الأمريكي حول اتفاق نووي محتمل بين واشنطن وطهران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم في مؤتمر صحفي أسبوعي في طهران: "نريد ضمانات بشأن رفع العقوبات"، مضيفًا "حتى الآن، لم يرغب الطرف الأمريكي في توضيح هذه المسألة".

وذكر بقائي، أن أي نص يتضمن "مطالب متطرفة ومرتفعة السقف ويتجاهل الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الإيراني" لن يحظى بالتأكيد برد إيجابي من جانب إيران.

ونقلت وكالة (إرنا) الإيرانية للأنباء، عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قوله إن "خطوط إيران الحمراء ستكون أساس الرد على المقترح الأمريكي".

وتسلمت إيران، أول أمس السبت، اقتراح من الجانب الأمريكي بشأن البرنامج النووي، وفق ما قاله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

ووصل وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، السبت طهران في زيارة قصيرة، لنقل الاقتراح من الجانب الأمريكي.

وأكد عراقجي، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن إيران ستقوم "وفقًا للمبادئ والمصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني"، بتقديم الرد المناسب على المقترح الأمريكي.

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