أطباء بلا حدود: عشرات الفلسطينيين يستشهدون بمواقع توزيع المساعدات

وكالات

قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن عشرات الفلسطينيين يستشهدون في مواقع توزيع المساعدات التي تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأفادت المنظمة، بأن عشرات الفلسطينيين استشهدوا وأُصيب المئات يوم أمس الأحد وهم ينتظرون الحصول على الطعام من مراكز التوزيع في قطاع غزة.

وأكدت أطباء بلا حدود، أن هذه الأحداث تظهر خطورة النظام الجديد لتوزيع المساعدات وافتقاره إلى الإنسانية والفاعلية إلى حد بعيد.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا المساعدات إلى 75 شهيدًا ونحو 400 مصاب.