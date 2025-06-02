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القوات الروسية تضرب مصانع إنتاج الطائرات المسيرة الأوكرانية

02:30 م الإثنين 02 يونيو 2025

القوات الروسية

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موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن القوات التابعة لها، استهدفت ورش تركيب الطائرات المسيرة الهجومية الأوكرانية، ونقاط إطلاقها ومواقع تخزينها.

وقال البيان "دك الطيران الحربي والمسير، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، ورش إنتاج الطائرات المسيرة، ومواقع إطلاقها وتخزينها ومستودعات الذخيرة، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت صاروخين مجنحين من طراز ستورم شادو بريطانيي الصنع، وأربع قنابل جوية موجهة من طراز "جدام" أمريكية الصنع، و316 طائرة مسيرة، بما في ذلك 205 خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة.

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القوات الروسية ضرب مصانع إنتاج الطائرات المسيرة الأوكرانية أوكرانيا
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