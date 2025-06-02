وكالات

رد المدير العام لوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، على الانتقادات التي وجهتها إليه إيران بشأن التقرير الذي أصدرته الوكالة حول برنامج طهران النووي، قائلًا إن "تقارير الوكالة بشأن إيران نزيهة".

ومن جانبه، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ"المنحاز" وأنه أُعدّ تحت تأثير عدد من الدول الأوروبية.

وقال بقائي، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي بخصوص التقرير الأخير للوكالة الدولية: "هذه الأساليب لا تجدي نفعًا، وتجربة المجرب خطأ. منذ فترة طويلة والدول الغربية تستغل الآليات المتعددة الأطراف لتحقيق أهدافها السياسية، وقد بات هذا النهج ممارسة غير محمودة"، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم" للأنباء.

وأضاف أن "التقرير الأخير للوكالة مكرّر ومبالغ فيه، وتم إعداده تحت تأثير بعض الدول الأوروبية. نحن لسنا سعداء برؤية الدول الغربية تقوّض مكانة منظمة دولية. نحن نعلم أن المدير العام للوكالة والوكالة نفسها يتعرضان لضغوط مستمرة، لكن هذا لا يبرر إصدار تقارير منحازة ضد دولة عضو".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قالت في تقرير سري إلى الدول الأعضاء اطلعت عليه "رويترز"، إن إيران نفذت في السابق أنشطة نووية سرية بمواد لم تعلن عنها للوكالة في 3 مواقع كانت قيد التحقيق منذ فترة طويلة.

وذكرت في التقرير الشامل الذي طلبه مجلس محافظي الوكالة في نوفمبر، أن "هذه المواقع الثلاثة، ومواقع أخرى محتملة ذات صلة، كانت جزءا من برنامج نووي منظم غير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأن بعض الأنشطة استخدمت مواد نووية غير معلن عنها".

كما كشف التقرير أن إيران سرّعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.