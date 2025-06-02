القاهرة- مصراوي:

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع المسؤولين المصريين في القاهرة اليوم الاثنين، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

ووفق وكالة إيران للأنباء (إرنا)، التقى عراقجي الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي للبحث في آخر مستجدات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وخاصةً ضرورة "مواجهة جرائم الكيان الصهيوني"، وبعض القضايا الدولي بحسب إرنا.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي قال، "إن زيارة عراقجي إلى مصر ولبنان تهدف إلى مناقشة العلاقات الثنائية والتشاور بشأن آخر المستجدات الإقليمية وخاصةً التطورات في فلسطين المحتلة والتشاور بشأن التطورات الدولية".