وزير الخارجية: مستعدون لدعم المسار السلمي بشأن الملف النووي الإيراني

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، دعم بلاده تسوية سياسية وسلمية للملف النووي الإيراني.

وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي بالقاهرة اليوم: "ناقشنا المفاوضات بين طهران وواشنطن حول الملف النووي الإيراني "، مؤكدا أن التصعيد العسكري لا يخدم أهداف الاستقرار بالمنطقة.

وشدد عبد العاطي على رفض أي تحريض على الخيار العسكري، وقال مستعدون لدعم المسار السلمى بشأن الملف النووي الإيراني.

وأوضح أن مشروع الضبعة النووي ركيزة أساسية لمصر لتنويع مصادر الطاقة، مؤكدا دعم مبادرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التطبيقات النووية.

وشدد عبد العاطي على موقف بلاده الثابت بضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، لافتا إلى أنهما بحثا الوضع في أوكرانيا والضمانات المكفولة للمفاعلات النووية.