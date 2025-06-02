روسيا تشن هجومًا بمسيرات يستهدف خاركيف ونيكوبول الأوكرانيتين

كييف- (د ب أ)

قال مسؤولون أوكرانيون، اليوم الاثنين، إن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص على الأقل.

وقال الحاكم العسكري لمنطقة خاركيف، أوليه سينييوبوف، عبر تطبيق تليجرام، إن من بين المصابين طفلين.

وأضاف سينييوبوف أنه تم إطلاق صاروخين أيضا على خاركيف، حيث سقط كلاهما على الأرض، وألحق أحدهما أضرارا بطريق والآخر بمهجع وثلاثة مبان سكنية.

وقال سينييوبوف إنه لم يصب أحد بأذى في الحادثين.

كما تعرضت مدينة نيكوبول في منطقة دنيبروبتروفسك، الواقعة بالقرب من خط المواجهة، للهجوم.

وقال الحاكم العسكري لمنطقة دنيبروبتروفسك، سيرجي ليساك، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وأضاف ليساك أن الهجوم ألحق أضرارا بمنشأة طبية وقسم إطفاء ومتجر.

وتأتي الهجمات الروسية التي جرى الإعلان عنها، اليوم الاثنين، في اليوم التالي لهجوم مفاجئ شنته المخابرات الأوكرانية على عدة مطارات عسكرية روسية.

وأعلنت كييف تدمير أكثر من 40 طائرة قتالية واستطلاعية في عملية منسقة باستخدام طائرات مسيرة قتالية عن بعد تم نشرها من شاحنات.

ومن المقرر أن يجتمع ممثلون من أوكرانيا وروسيا مجددا في إسطنبول، اليوم الاثنين، لإجراء محادثات حول السبل الممكنة لإنهاء الحرب.