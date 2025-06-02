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"لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك".. جملة تثير الجدل خلال اجتماع الشرع وأمير الكويت

01:47 م الإثنين 02 يونيو 2025

جملة تثير الجدل خلال اجتماع الشرع وأمير الكويت

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وكالات

أثارت جملة مكتوبة على لافتة بالقصر الأميري الكويتي، خلال الاجتماع بين أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والرئيس السوري أحمد الشرع تفاعلًا وجدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل صورًا من اجتماع أمير الكويت والرئيس السوري في قصر بيان بالكويت، نشرتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وكُتِبت عبارة "لو دامت لغيرك لما اتصلت إليك"، على اللافتة التي وضعت بين أمير الكويت والشرع خلال الاجتماع؛ مما أثار تفاعلًا كبيرًا وحالة من الجدل، وتساءل البعض عن سبب وضع هذه العبارة على الطاولة خلال الاجتماع.

وعلقت أحد الحسابات على منصة "إكس"، قائلة إن "هذه العبارة توجد عند مدخل بيت الحكم ( قصر السيف )، و تم وضعها سنة 1909 من قِبل مؤسس دولة الكويت الحديثة".

وقالت وكالة "كونا" في بيان إن "أمير البلاد ترأس الجانب الكويتي في جلسة مباحثات رسمية بين دولة الكويت والجمهورية العربية السورية، فيما ترأس الشرع الجانب السوري، بحضور ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء".

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وصل الأحد، إلى الكويت في أول زيارة رسمية له منذ توليه منصبه، تلبية لدعوة من أمير الكويت.

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القصر الأميري الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح أحمد الشرع الرئيس السوري
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