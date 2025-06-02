جملة تثير الجدل خلال اجتماع الشرع وأمير الكويت

وكالات

أثارت جملة مكتوبة على لافتة بالقصر الأميري الكويتي، خلال الاجتماع بين أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والرئيس السوري أحمد الشرع تفاعلًا وجدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل صورًا من اجتماع أمير الكويت والرئيس السوري في قصر بيان بالكويت، نشرتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يترأس الجانب الكويتي في جلسة مباحثات رسمية بين دولة الكويت والجمهورية العربية السورية فيما ترأس الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الجانب السوري



- بحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو… pic.twitter.com/IAro0Mbxwl — كونا KUNA (@kuna_ar) June 1, 2025

وكُتِبت عبارة "لو دامت لغيرك لما اتصلت إليك"، على اللافتة التي وضعت بين أمير الكويت والشرع خلال الاجتماع؛ مما أثار تفاعلًا كبيرًا وحالة من الجدل، وتساءل البعض عن سبب وضع هذه العبارة على الطاولة خلال الاجتماع.

وعلقت أحد الحسابات على منصة "إكس"، قائلة إن "هذه العبارة توجد عند مدخل بيت الحكم ( قصر السيف )، و تم وضعها سنة 1909 من قِبل مؤسس دولة الكويت الحديثة".

لو دامت لغيرك ما تصلت اليك

توجد هذة العبارة عند مدخل بيت الحكم ( قصر السيف )

و تم وضعها سنة ١٩٠٩ من قبل مؤسس دولة الكويت الحديثة

الشيخ مبارك الصباح

ليذكر بها ابنائة و احفادة بهذة الجملة



مرحبا بضيف الكويت 🇰🇼 🇸🇾 pic.twitter.com/nLHNpIcZbe — abdulaziz bin fahad (@Abdulazizfahadd) June 1, 2025

وقالت وكالة "كونا" في بيان إن "أمير البلاد ترأس الجانب الكويتي في جلسة مباحثات رسمية بين دولة الكويت والجمهورية العربية السورية، فيما ترأس الشرع الجانب السوري، بحضور ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء".

لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك … حكمة مكتوبة على قصر الحكم في الكويت pic.twitter.com/obzwPupyfq — Eng.mousaab.Alhariri (@mousaab_hariri) June 2, 2025

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وصل الأحد، إلى الكويت في أول زيارة رسمية له منذ توليه منصبه، تلبية لدعوة من أمير الكويت.