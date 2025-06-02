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المخابرات التركية تبحث مع حماس تطورات مفاوضات الهدنة بغزة

01:39 م الإثنين 02 يونيو 2025

المخابرات التركية

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وكالات

أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء، بأن رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم قالن، بحث في اتصال هاتفي مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، المرحلة النهائية من مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة بوساطة أمريكية.

وقالت الوكالة، إن اتصال قالن والحية تناول الجهود التي تبذلها تركيا بالتعاون مع المجتمع الدولي من أجل إنهاء المأساة الإنسانية والدمار والإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ 20 شهرًا، وضمان عبور المساعدات الإنسانية بشكل فوري.

وشدد رئيس جهاز الاستخبارات التركي، في اتصاله مع المسؤول في حركة حماس، على أهمية استمرار مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، بحسب "الأناضول".

وجاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين قالن والحية، مساء أمس الأحد، بحسب معلومات حصلت عليها "الأناضول" من مصادر مطلعة.

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المخابرات التركية حماس غزة إبراهيم قالن
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