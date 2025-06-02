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السعودية تطلق مبادرة لتصحيح تلاوة زائرات المسجد النبوي

12:56 م الإثنين 02 يونيو 2025

المسجد النبوي الشريف

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الرياض- (د ب أ)

أطلقت وكالة الهيئة العامة للعناية بالمسجد النبوي في السعودية مبادرة "توعية زائراتنا شرف لمنسوباتنا" التي تهدف إلى تصحيح تلاوة الزائرات من خلال تنظيم حلقات التلاوة في المصليات النسائية داخل المسجد النبوي.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين، شملت المبادرة، التي انطلقت يوم السبت، وتنفذها الإدارة العامة للمقرأة والمتون العلمية بوكالة الشؤون النسائية بالمسجد النبوي ، تنفيذ 52 حلقة ضمن المبادرة، استهدفت 1182 زائرة من مختلف الجنسيات.

كما تتضمن المبادرة استثمار تطبيقات التواصل الرقمية، عن بُعد، لإتاحة فرصة تحسين تلاوات للزائرات من جميع أنحاء العالم، بإشراف معلمات متخصّصات في التلاوة والتجويد، فيما بلغ عدد حلقات برنامج "صحّحي تلاوتك" ضمن مبادرة 26 حلقة، استهداف أكثر من 900 زائرة.

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المسجد النبوي السعودية برنامج صحّحي تلاوتك
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