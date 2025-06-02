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الكويت تعلن بدء تسليم جوازات المسحوبة جنسياتهن بسبب المادة الثامنة

12:51 م الإثنين 02 يونيو 2025

الكويت

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وكالات
أعلنت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر في الكويت عن بدء تسليم جوازات السفر لمن سبق أن تم سحب جنسيتها وفقاً للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا للأوامر والتوجيهات المتعلقة بالسماح للسيدات المسحوبة جنسياتهن بالسفر، مع التأكيد على التعامل معهن وفق إطار معاملة الكويتية.

وأضاف البيان أن عملية تسليم الجوازات ستتم عبر حجز موعد مسبق من خلال منصة "متى" المتاحة في تطبيق "سهل"، بهدف تنظيم سير العمل وتسهيل الإجراءات، بما يضمن تقديم الخدمة بشكل سلس ومنظم وفق الضوابط القانونية المعتمدة.

ويهدف هذا القرار إلى تحقيق المصلحة العامة وضمان الانسيابية في تقديم الخدمات للجمهور، مع مراعاة الإطار القانوني الخاص بقضايا سحب الجنسية في الكويت.

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