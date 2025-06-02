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بعد إنزال فاشل.. بالونات عملاقة تحاول إنقاذ مدمرة كورية شمالية من الغرق (صور)

12:26 م الإثنين 02 يونيو 2025

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القاهرة- مصراوي:

كشفت صور أقمار صناعية حديثة لشركة "ماكسار تكنولوجيز" عن قيام كوريا الشمالية بنشر عشرات البالونات البيضاء الكبيرة حول مدمرة تزن 5 آلاف طن، في محاولة لمنع غرقها بعد فشل عملية إنزالها التي وقعت الأسبوع الماضي.

تظهر الصور المدمرة مائلة على جانبها جزئيًا ومغطاة بستائر زرقاء، والبالونات موضوعة حولها، ويعتقد خبراء أنها مناطيد مليئة بغازات أخف من الهواء أو الماء بهدف توفير طفو مؤقت للسفينة.

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قال الخبير العسكري الكوري الجنوبي يو يونغ وون إن الهدف من هذه البالونات ليس رفع المدمرة كليًا، بل الحفاظ على استقرارها ومنع غرقها، خاصة وأن جزءًا من السفينة ما زال متصلًا بالرصيف.

ويرى بعض المحللين أن رفع المدمرة بالكامل قد يسبب أضرارًا إضافية بسبب الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها، كما أكد نيك تشايلدز، خبير الشؤون البحرية بمعهد الدراسات الاستراتيجية الدولية، أن هيكل السفينة يتعرض لضغط شديد يجعل عملية الإصلاح معقدة.

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يذكر أن الحادث وقع خلال حفل تدشين المدمرة في 23 مايو، حيث انفصل جزء من منصة الإنزال في مؤخرة السفينة، مما أدى إلى غرقها جزئيًا، وأثار ذلك غضب كيم جونغ أون الذي وصف الحادث بأنه "فعل مشين"، وأمر بإصلاح السفينة قبل نهاية يونيو.

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ووفقًا لتقارير محلية، تم اعتقال أربعة مسؤولين كبار، من بينهم كبير مهندسي حوض بناء السفن، بسبب الحادث، وتعد هذه المدمرة الثانية التي تمتلكها كوريا الشمالية بهذا الحجم.

هذه الخطوة تعكس محاولات بيونغ يانغ المستمرة لتعزيز قدراتها البحرية رغم العقبات الفنية والصعوبات التي تواجهها في مشروع بناء السفن الحربية.

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كورية شمالية شركة ماكسار تكنولوجيز
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