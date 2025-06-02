وفدًا أوكرانيًا وروسيًا يلتقيان في تركيا لإجراء محادثات سلام

إسطنبول- (أ ب)

وصل وفدان من روسيا وأوكرانيا إلى تركيا، اليوم الإثنين، لإجراء جولتهما الثانية من المحادثات المباشرة خلال أقل من أسبوعين، برغم انخفاض التوقعات بتحقيق أي تقدم هام نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

وقال هيورهي تيخي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، في رسالة نشرت على مجموعة تطبيق واتساب الخاصة بالسفارة الأوكرانية، إن الوفد الأوكراني برئاسة وزير الدفاع رستم عمروف يتواجد في إسطنبول لحضور الاجتماع.

ووصل الوفد الروسي برئاسة فلاديمير ميدينسكي، أحد مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء امس الأحد، إلى إسطنبول، وفقا لوسائل إعلام روسية رسمية.

وقال مسؤولون أتراك إن الاجتماع سيبدأ الساعة الواحدة مساء بالتوقيت المحلي، وسيرأس المحادثات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وسيحضرها أيضا مسؤولون من وكالة الاستخبارات التركية.

ومع ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية هيورهي تيخي إن بداية الاجتماع ستكون ظهر اليوم بالتوقيت المحلي. ولم يتسن على الفور توضيح هذا التباين.

وتشير التصريحات الأخيرة من جانب كبار المسؤولين في كلا البلدين إلى استمرار الفجوة الكبيرة بينهما حول الشروط الأساسية لوقف الحرب.

وفي هذه الأثناء، استمرت المعارك العنيفة على طول الخط الأمامي الذي يمتد لحوالي 1000 كيلومتر (620 ميل)، ونفذ الجانبان ضربات داخل عمق أراضي بعضهما البعض.

وقال جهاز الأمن الأوكراني، أمس الأحد، إن هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية دمر أكثر من 40 طائرة روسية داخل عمق الأراضي الروسية، في حين شنت موسكو هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على أوكرانيا.