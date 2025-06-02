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نمر يهاجم سائحًا أثناء التقاط صورة سيلفي في تايلاند (فيديو)

12:09 م الإثنين 02 يونيو 2025

نمر

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القاهرة- مصراوي:

انتشر مقطع فيديو يوثّق لحظة هجوم نمر على سائح في تايلاند أثناء محاولته التقاط صورة سيلفي معه، وذلك في إحدى منشآت عروض الحيوانات الشهيرة بجزيرة بوكيت.

ويُظهر الفيديو السائح وهو يجلس إلى جانب النمر، واضعًا ذراعه حول ظهره، قبل أن ينقض عليه الحيوان ويسقطه أرضًا.

وتُسمع في المقطع صرخات الشاب بينما يحاول المدرب التدخل بسرعة للسيطرة على النمر.

وبحسب شهود عيان، فإن المدرب تمكّن من فصل السائح عن النمر بعد لحظات مرعبة، وقد نُقل الشاب لتلقي العلاج من إصابات طفيفة.

الحادثة أثارت تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعددت التعليقات حول خطورة التفاعل المباشر مع الحيوانات المفترسة في أماكن السياحة.

وأكد بعض المعلقين أن السائح كان يُمسك بالنمر من ظهره، وهي حركة قد تُعتبر مزعجة أو مهددة للحيوان، خاصة وأن القطط البرية لا تحب التقييد أو الملامسة في مناطق معينة من الجسم.

وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على مخاطر جلسات التصوير مع الحيوانات البرية، التي تُروَّج لها في عدد من الوجهات السياحية حول العالم.

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نمر تايلاند جزيرة بوكيت
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