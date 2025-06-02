إيران: سنرد على المقترح الأمريكي بما يخدم مصالحنا

وكالات

اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالخضوع لضغوط أوروبية في تقريرها الأخير بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدة أن طهران سترد على المقترح الأمريكي بناءً على مصالح وحقوق الشعب الإيراني.

وقالت الخارجية الإيرانية، في تصريحات اليوم الإثنين، إن إلغاء العقوبات المفروضة على إيران يمثل أحد المحاور الأساسية في المفاوضات الجارية، مضيفًا: "اقترحنا اتخاذ خطوات لبناء الثقة في ما يتعلق ببرنامجنا النووي، لكن الجانب الأمريكي لم يكن مستعدًا للتحدث بشفافية".

وانتقدت الخارجية الإيرانية ما وصفته بـ"الاقتراحات غير الجادة"، مشددة على أن "الحديث عن استمرار العقوبات المفروضة يعني عدم وجود نية حقيقية من الجانب الأميركي للتوصل إلى اتفاق عادل".

وجددت طهران تأكيدها أنها منفتحة على الحوار، لكنها لن تقبل بأي تسوية لا تراعي حقوقها السيادية ومصالحها الوطنية، مشيرة إلى أن أي تحرك مستقبلي سيكون ردًا مدروسًا يخدم تطلعات الشعب الإيراني.