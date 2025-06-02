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أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي لـ 989700 فرد

10:03 ص الإثنين 02 يونيو 2025

الجيش الاوكراني

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كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 989 ألفا و700 فرد، من بينهم 1140 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10874 دبابة، و22663 مركبة قتالية مدرعة، و28575 نظام مدفعية، و1401 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1175 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 372 طائرة حربية، و336 مروحية، و38622 طائرة مسيرة، و3271 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و50462 من المركبات وخزانات الوقود، و3905 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

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