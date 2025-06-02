مسؤول إسرائيلي سابق: التباطؤ في إبرام صفقة قد يؤدي لـ"سيناريو كارثي"
09:41 ص الإثنين 02 يونيو 2025
وكالات
انتقد مسؤول سابق في الجيش الإسرائيلي نهج إسرائيل في التفاوض مع حركة حماس، محذرا من أن التباطؤ الإسرائيلي في إبرام صفقة قد يؤدي إلى "سيناريو كارثي"، تُجبر فيه تل أبيب على وقف الحرب بينما لا يزال أسراها في غزة.
وجاء ذلك في مقال للعقيد (احتياط) دورون هدار، القائد السابق لوحدة الأزمات والتفاوض في الجيش الإسرائيلي، نشره موقع القناة 12 الإسرائيلية بعنوان "إذا لم تستفق إسرائيل – فقد يتحقق سيناريو الرعب".
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