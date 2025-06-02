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وزراء خارجية دول الخليج يبحثون التطورات الإقليمية والدولية في المنطقة

09:12 ص الإثنين 02 يونيو 2025

مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي

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الرياض- (د ب أ)

يبحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الـ164 بمدينة الكويت اليوم الاثنين آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي في بيان له مساء الأحد " أن اجتماع المجلس الوزاري الـ 164 لمجلس التعاون، الذي سيعقد الاثنين بمدينة الكويت، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون سيبحث عددا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ(45) بمدينة الكويت ديسمبر 2024".

كما سيبحث المجلس الوزاري الخليجي"كذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية واتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة".

ووصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى الكويت أمس الأحد للمشاركة في الاجتماع الوزاري الـ 164 لدول مجلس التعاون الخليجي.

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دول مجلس التعاون الخليجي الكويت جاسم محمد البديوي
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