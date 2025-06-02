جيش الاحتلال يقتحم بلدة زواتا غرب نابلس ويعتقل 4 فلسطينيين



وكالات

اعتقل جيش الاحتلال 4 فلسطينيين بينهم 3 سيدات خلال اقتحام بلدة زواتا غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

واقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية مدينة نابلس من مدخلها الشمالي ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى بلدة زواتا قبل أن تتمكن من اعتقال 4 فلسطينيين من عائلة صنوبر وتنسحب من المنطقة.

وشهد مخيم العين غرب مدينة نابلس اقتحاما بقوات راجلة اسرائيلية ومركبات عسكرية، إذ داهمت القوة عدة منازل وانسحبت من المكان دون تسجيل حالات اعتقال داخل المخيم.

قالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال اقتحم قرية سالم شرق نابلس وسط شن سلسلة مداهمات لعدة منازل تخللها عمليات تفتيش وتمشيط واسعة.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال، مساء الأحد، بلدة عرابة، جنوب جنين، بحسب الغد.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة راجلة من جنود الاحتلال اقتحمت البلدة من حاجز دوتان العسكري وانتشرت في شوارعها، وداهمت منزلا وفتشته، وسط تحليق طائرات مُسيرة في الأجواء.

وكثفت قوات الاحتلال من اقتحاماتها لبلدات وقرى محافظة جنين منذ بدء عدوانه على المدينة ومخيمها في الحادي والعشرين من يناير الماضي.