فوز المرشح القومي كارول ناوروتسكي بالانتخابات الرئاسية في بولندا



وكالات

فاز المؤرخ القومي المحافظ كارول ناوروتسكي على منافسه رافال تشاسكوفكسي المؤيد للاتحاد الأوروبي بالانتخابات الرئاسية البولندية، وفق أحدث البيانات الصادرة عن لجنة الانتخابات الوطنية.

وقامت لجنة الانتخابات بفرز 100% من الأصوات، إذ أظهر أن ناوروتسكي البالغ 42 عاما والمعجب بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصل على 50.89% من الأصوات مقابل 49.11% من الأصوات لدى تشاسكوفكسي 53 عاما، رئيس بلدية وارسو المؤيد للاتحاد الأوروبي وحليف الحكومة الوسطية في البلاد.

ومن المتوقع أن نتشر لجنة الانتخابات النتائج الرسمية للتصويت في وقت لاحق اليوم، وفقا لروسيا اليوم.

وكانت استطلاعات أولية أجريت بعد إغلاق مراكز الاقتراع مساء الأحد تشير إلى تقدم تشاسكوفكسي بحصوله على 50.3% من الأصوات، إلا أن الأوضاع انقلبت في ساعات الليل لتظهر الاستطلاعات اللاحقة تحسن نتائج ناوروتسكي مع حصوله على 51% من الأصوات مقابل 49% لدى منافسه.

بلغت نسبة المشاركة 71,63 %، وهي أعلى من تلك المسجلة في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 (68,17%).

وفوز ناوروتسكي من شأنه أن يعيق برنامج عمل حكومة دونالد توسك فيما يتعلق بالإجهاض وحقوق المثليين، وقد يؤدي إلى إحياء التوترات مع بروكسل بشأن قضايا سيادة القانون.

كما يمكن أن يؤثر فوزه في العلاقات مع أوكرانيا، باعتبار أن ناوروتسكي من منتقدي خطط كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ويريد خفض المعونات للاجئين الأوكرانيين.

وزار ناوروتسكي البيت الأبيض خلال حملته الانتخابية حيث قال له ترامب "سوف تفوز".

كما أيدته أيضا وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم خلال حضورها مؤتمرا للمحافظين في بولندا الأسبوع الماضي، قائلة "يجب أن يكون الرئيس المقبل".

والرئيس في بولندا البالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويوجه السياسة الخارجية ويمكنه طرح مشاريع قوانين واستخدام الفيتو ضدها.

وسيعزز فوز ناوروتسكي موقع حزب القانون والعدالة الشعبوي الذي حكم بولندا بين 2015 و2023، وقد يؤدي إلى تنظيم انتخابات نيابية جديدة.

ويؤيد العديد من أنصار ناوروتسكي تشريعات أكثر صرامة حول الهجرة وسيادة أوسع نطاقا لبلدهم داخل الاتحاد الأوروبي.