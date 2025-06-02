3 شهداء و35 مصابا برصاص الاحتلال قرب مركز مساعدات برفح



وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، استشهاد 3 أشخاص وإصابة 35 آخرين بجروح قرب مركز مساعدات الشركة الأمريكية غربي رفح.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استشهاد 4 أشخاص، بينهم طفلة، وإصابة العشرات جراء القصف الإسرائيلي لمنطقة مواصي خان يونس.

وأوضحت أن القصف الإسرائيلي استهدف، مساء الأحد، خيام النازحين في محيط صالة "دريم" بمواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة، بحسب سكاي نيوز.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت القوات الإسرائيلية هجوما واسع النطاق على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 54,418 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

كما أسفر الهجوم الإسرائيلي الشامل عن إصابة 124,190 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.