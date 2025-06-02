

وكالات

كشفت السلطات الأمريكية، تفاصيل عن المشتبه به في هجوم وقع قرب تظاهرة مؤيدة لإسرائيل في بولدر في منطقة بيرل ستريت الشهيرة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

وقالتالسلطات الأمريكية، إن المهاجم مصري الجنسية ويدعى محمد صبري سليمان، ويبلغ من العمر 45 عاما.

وذكرت السلطات أن المشتبه به دخل الولايات المتحدة قبل عامين، ومدة تأشيرته انتهت، ويقيم بشكل غير قانوني، وفق ما نقلته العربية.

وقالت شرطة ولاية كولورادو، إن التحقيق جار في الهجوم باعتباره عملا إرهابيا، مضيفة: "لا نعتقد أن هناك متهمين آخرين في الهجوم".

من جانبه، قال قائد شرطة بولدر، ستيفن ريدفيرن، إن المعلومات المتعلقة بالهجوم الذي وقع قرب مظاهرة للتضامن مع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة هي معلومات "أولية للغاية".

بدوره، وصف مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كاش باتيل الواقعة بأنها "هجوم إرهابي موجه".

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف بي أي"، إن المشتبه به في هجوم كولورادو كان يهتف فلسطين حرة، واستخدم قاذف لهب بدائي الصنع.

وقال المدعي العام لولاية كولورادو فيل وايزر، إن الواقعة تبدو "جريمة كراهية بالنظر إلى المجموعة التي تم استهدافها".

لكن قائد شرطة بولدر أكد أنه من السابق لأوانه التكهن بالدوافع.

وقال قائد شرطة بولدر "لا نطلق عليه اسم هجوم إرهابي في الوقت الراهن"، مشيرا إلى إصابة الضحايا بحروق.

ووقع الهجوم في ممر للمشاة حيث كان متظاهرون قد تجمعوا للمطالبة بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.

وقالت "رابطة مكافحة التشهير"، وهي مجموعة ناشطة يهودية، على منصة "إكس" إنها "على علم بتقارير عن هجوم في فعالية" في بولدر.

كما أضافت أن هذه الفعالية هي "لقاء أسبوعي لأعضاء الجالية اليهودية للركض/المشي دعما للرهائن" الذين احتجزوا خلال هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

يأتي الهجوم بعد نحو أسبوعين من اعتقال رجل من مواليد شيكاغو يبلغ 31 عاما كان يصرخ "فلسطين حرة" في حادث إطلاق نار على اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأميركية واشنطن مما تسبب في مقتلهما.