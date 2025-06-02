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رئيس تشيلي: فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

06:07 ص الإثنين 02 يونيو 2025

رئيس تشيلي جابريال بوريتش

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وكالات

قال الرئيس التشيلي جابرييل بوريتش، إنه سيعمل على تسريع جهود الطاقة المتجددة في بلاده وتكثيف الضغوط على إسرائيل بسبب حربها في غزة إلى جانب عدد من المبادرات الأخرى خلال الأشهر التسعة الأخيرة من فترته الرئاسية.

وفي خطاب استمر 3 ساعات أمام الكونجرس في مدينة فالباريسو الساحلية، تناول بوريتش أيضا قضايا الجريمة والبنية التحتية والاقتصاد وحقوق الإجهاض.

وقال بوريتش في خطابه السنوي الأخير، إنه سيقدم مشروع قانون لحظر الواردات من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، كما سيدعم الجهود التي تبذلها إسبانيا لفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وفقا لما ذكرته الغد.

وبوريتش من أبرز المنتقدين لإسرائيل، وسحب في الآونة الأخيرة عسكريين من سفارة بلاده في إسرائيل واستدعى السفير للتشاور.

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