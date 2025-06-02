إعلان

وزير التجارة الأمريكي: ترامب لن يمدد تعليق سريان الرسوم الجمركية

03:17 ص الإثنين 02 يونيو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لاتنيك، إن الرئيس دونالد ترامب لا يعتزم تمديد مهلة الـ 90 يوما التي علق خلالها سريان الرسوم التجارية التي فرضها على العديد من الدول في وقت سابق.

وقال لاتنيك: "اليوم لا أرى أنه سيكون هناك أي تمديد، وفي الحقيقة أعتقد أن هذا هو الموعد الأقصى وأن الرئيس يعتزم فقط تحديد نسبة الرسوم التي ستفرض على أولئك الذين لن يتمكنوا من عقد الصفقة".

وأعرب عن قناعته بأن ترامب سيعقد صفقات رائعة حول التجارة مع الدول الأخرى خلال الأيام القادمة، التي ستتيح للسلع الأمريكية الوصول إلى الأسواق وستسمح بفرض الرسوم التي ستضمن "المعاملة العادلة" للولايات المتحدة في العالم.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 2 أبريل الماضي عن فرض الرسوم على معظم دول العالم.

وفي وقت لاحق علق تطبيقها لمدة 90 يوما لإجراء مفاوضات حول الصفقات التجارية المحتملة مع العديد من الأطراف، بما فيها الصين والاتحاد الأوروبي وغيرهما، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ترامب الرسوم الجمركية رسوم ترامب الجمركية وزير التجارة الأمريكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

إنجاز تاريخي.. الرئيس السيسي يهنئ بيراميدز بالفوز بدوري أبطال إفريقيا
* بيراميدز يتوج بنجمة دوري أبطال إفريقيا الأولى ( تغطية خاصة)
سر انهيار إمبراطورية نوال الدجوي.. مجدي الجلاد يوضح الأسباب الحقيقية