قوات الاحتلال تُشن سلسلة غارات عنيفة على خان يونس بقطاع غزة



وكالات

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكاب مجازر منذ أكثر من شهرين في خان يونس، إذ أسفرت الغارات والقصف عن استشهاد 50 فلسطينيا الأحد.

وارتكتب قوات الاحتلال مجزرة باستخدام الدبابات والآليات العسكرية في منطقة المواصي غرب مدينة رفح، مستهدفة مدنيين كانوا يصطفون في طوابير للحصول على الطرود الغذائية.

واستهدف إطلاق النار حشود كبيرة من المواطنين، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

وتعد المجزرة في رفح الأشد عنفًا بحق الجوعى الذين كانوا ينتظرون المساعدات، وهم من الفئات المستهدفة من قبل جيش الاحتلال، بحسب الغد.

وأسفرت هذه الهجمات عن سقوط 35 شهيدا، و179 إصابة نُقلت من المنطقة الغربية لمدينة رفح.