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بقوة 6 درجات.. زلزال بالقرب من جزيرة هوكايدو اليابانية

01:48 ص الإثنين 02 يونيو 2025

زلزال - أرشيفية

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وكالات

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن زلزالا بقوة 6 درجات بمقياس ريختر وقع بالقرب من سواحل جزيرة هوكايدو بشمال اليابان.

وأشار المركز إلى أن الهزات الأرضية تم رصدها عند الساعة 18:51 بتوقيت UTC مساء الأحد على بعد 135 كلم إلى الجنوب الشرقي من مدينة أوبيهيرو الواقعة في جزير هوكايدو، والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 160 ألف شخص.

كانت بؤرة الزلزال بعمق 27 كيلومترا، ولم ترد على الفور أي معلومات عن أي دمار أو سقوط ضحايا ومصابين بنتيجة الزلزال، وفقا لروسيا اليوم.

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