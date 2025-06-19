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سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: نحتاج أمريكا لتسريع القضاء على تهديدات إيران

11:58 م الخميس 19 يونيو 2025

داني دانون

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وكالات

قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، إن القضاء على تهديدات إيران "سيستغرق وقتًا أطول منا دون مساعدة الولايات المتحدة".

ويأتي تصريح السفير الإسرائيلي، بعد أن قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتخذ قرارًا بشأن مهاجمة إيران خلال أسبوعين.

وأضافت المتحدثة، أنه لا ينبغي لأحد أن يُفاجأ بموقف الرئيس ترامب تجاه إيران مؤكدة أن ما يقوم به يأتي في إطار حسابات دقيقة.

وكان ترامب قد صرح بأنه سيحدد خلال الأسبوعين المقبلين ما إذا كان سيشارك في الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران.

وأوضحت المتحدثة أن الرئيس الأمريكي منح فرصة واسعة لبذل الجهود الدبلوماسية مع طهران من أجل تجنب التصعيد.

وأشار ترامب إلى وجود فرصة كبيرة لعقد مفاوضات مع إيران في المستقبل القريب لكنه لم يستبعد في الوقت نفسه احتمال عدم انعقادها.

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