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إيران تصدر تحذيرًا بإخلاء مكاتب القناة الـ14 الإسرائيلية

11:51 م الخميس 19 يونيو 2025

ضربات ايران علي اسرائيل

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وكالات

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، اليوم، إن إيران تخطط لقصف مكاتب القناة الـ14 الإخبارية الإسرائيلية، والتي تتهمها بأنها "قناة دعاية" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بأن إيران ستستهدف مكاتب التلفزيون في الأيام المقبلة، وحثت جميع العاملين على إخلائها.

وهاجم الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، مبنى قناة الأخبار الإيرانية الرسمية (إرنا)، زاعمًا أنه "مركز اتصالات كان يستخدم لأغراض عسكرية من قبل القوات المسلحة الإيرانية"، بحسب الشبكة.

وسُمع دوي انفجار قوي أثناء تقديم مذيع برنامجه على الهواء مباشرة، حسبما أظهر بث مباشر. وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لاحقًا مقتل أحد موظفيها في القصف.

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